24 Kasım 2023, Cuma
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Uluslararası İslami Finans Konferansı! Faizsiz bankacılık ve sermaye masaya yatırıldı
Hasan Kalyoncu Üniverisitesi'nde 4. Uluslararası İslami Muhasebe ve Finans konferansı gerçekleştirildi. Konferansa 13 farklı ülkeden 167 bilim insanı katıldı. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu konuşmasında değişen dünyada finans sektörünün önemine dikkati çekti.