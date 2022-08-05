05 Ağustos 2022, Cuma
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Ülkemizde yaşlılara yönelik destekler büyüyor! Yaşlılara ayda 4.872 TL destek! İşte 7 destek
Ülkemizde yaşlılara yönelik hem nakdi destekler hem de ücretsiz hizmetler bulunuyor. 65 yaş aylığı ve evde bakım parası destekleri büyüyor. O 7 desteği Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.