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Ülkemizde yaşlılara yönelik destekler büyüyor! Yaşlılara ayda 4.872 TL destek! İşte 7 destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2022 16:37
Ülkemizde yaşlılara yönelik hem nakdi destekler hem de ücretsiz hizmetler bulunuyor. 65 yaş aylığı ve evde bakım parası destekleri büyüyor. O 7 desteği Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Ülkemizde yaşlılara yönelik destekler büyüyor!
Ülkemizde yaşlılara yönelik destekler büyüyor!
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