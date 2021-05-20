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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbul'a müjde! Trafiği rahatlatacak proje yarın açılıyor

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Giriş: 20.05.2021 11:43
Güncelleme:20.05.2021 12:07
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'muzun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. Kesiminde de inşa faaliyetlerimiz tamamlanmıştır." dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmen hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.
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