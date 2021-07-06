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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye 710 milyar dolardan fazlasını alabilmek için...

İHA
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Giriş: 06.07.2021 09:28
AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un, İstanbul Boğazı'nın güvenliği ile Uzak Doğu ve Batı arasında 710 milyar dolar olan ve sürekli büyüyen ticaret hacminden daha fazla pay alabilmek için gerekli olduğunu belirterek, "Çünkü Türkiye, bu ticaretin tam ortasındadır." ifadesini kullandı.
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