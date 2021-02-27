Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Filyos Liman altyapısı yüzde 99.5'e ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu. Limanın alt yapı gerçekleşme oranının yüzde 99.5'a ulaştığı müjdesini veren Bakan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak “dev bir lojistik merkez” projesidir" ifadelerine yer verdi.