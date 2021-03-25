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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Haberleşmedeki operatör gelirleri 77,1 milyar TL’yi geçti

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Giriş: 25.03.2021 15:31
Güncelleme:25.03.2021 16:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektöründeki gelir artışlarına değinerek, “2020 yılı dördüncü çeyreğinde 20,7 milyar TL’ye ulaşan elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirleri yıl toplamında bir önceki yıla göre yüzde 15,6’lık artışla 77,1 milyar TL’yi geçti” dedi.
Bakan Karaismailoğlu: 77,1 milyar TL’yi geçti
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