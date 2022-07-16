Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 20 yılda 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Projesi bittiğinde Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demiryolu seyahati kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak" dedi.