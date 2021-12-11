11 Aralık 2021, Cumartesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Alternatif bir su yolunun yapılması şart oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Araştırmalar 2050'li yıllarda boğazdan geçişin 78 bin, 2070 yıllarında ise 86 bine çıkacağını gösteriyor. Bu kadar geminin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi mümkün değil. O yüzden İstanbul Boğazı'nın bu yükten kurtarılması için alternatif bir su yolunun yapılması şart oldu" dedi.