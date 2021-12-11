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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Alternatif bir su yolunun yapılması şart oldu

İHA
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Giriş: 11.12.2021 16:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Araştırmalar 2050'li yıllarda boğazdan geçişin 78 bin, 2070 yıllarında ise 86 bine çıkacağını gösteriyor. Bu kadar geminin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi mümkün değil. O yüzden İstanbul Boğazı'nın bu yükten kurtarılması için alternatif bir su yolunun yapılması şart oldu" dedi.
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