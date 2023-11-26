26 Kasım 2023, Pazar
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 21 yılda 3 bin 844 köprü inşa ettik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğine Türkiye “ulaşılamaz” denilen hedefleri bir bir yakaladı. O alanlardan biri de ulaşım ve alt yapıydı. Vizyon projelerini hatırlatan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa hizmetlere imza attıklarını belirterek, "21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ederken, 405 yeni tünel açarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık" ifadelerine yer verdi.