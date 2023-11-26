26 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 21 yılda 3 bin 844 köprü inşa ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 21 yılda 3 bin 844 köprü inşa ettik

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2023 15:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğine Türkiye “ulaşılamaz” denilen hedefleri bir bir yakaladı. O alanlardan biri de ulaşım ve alt yapıydı. Vizyon projelerini hatırlatan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa hizmetlere imza attıklarını belirterek, "21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ederken, 405 yeni tünel açarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık" ifadelerine yer verdi.
Hükümetten 21 yılda 3 bin 844 köprü
Hükümetten 21 yılda 3 bin 844 köprü
Hükümetten 21 yılda 3 bin 844 köprü
Hükümetten 21 yılda 3 bin 844 köprü
Fahiş kira balonu nasıl engellenecek?
Fahiş kira balonu nasıl engellenecek?
2 yılda 100 kuyu açılacak
2 yılda 100 kuyu açılacak
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı?
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı?
Yeni haftada altın fiyatları nasıl olacak?
Yeni haftada altın fiyatları nasıl olacak?
150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları!
150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları!
Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçesi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçesi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan çalışan emekliye ikramiye müjdesi!
Başkan Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye müjdesi!
Emeklilere 5 bin TL!
Emeklilere 5 bin TL!
TARİŞ zeytinyağını ne kadara satacak?
TARİŞ zeytinyağını ne kadara satacak?
80 maddelik torba yasa geliyor
80 maddelik torba yasa geliyor
Daha Fazla Video Göster