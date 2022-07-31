31 Temmuz 2022, Pazar
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Ucuz konutta detaylar netleşiyor! Asgari ücrete göre taksit, gençler ve yeni evlilere kontenjan
81 ilde hayata geçecek olan sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağı konutlarda asgari ücretlilerin erişebileceği fiyatlar uygulanacak. Ödeme 20 yıl vadeye yayılacak