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Ucuz konutta detaylar netleşiyor! Asgari ücrete göre taksit, gençler ve yeni evlilere kontenjan

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 10:58
81 ilde hayata geçecek olan sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağı konutlarda asgari ücretlilerin erişebileceği fiyatlar uygulanacak. Ödeme 20 yıl vadeye yayılacak
Ucuz konutta detaylar netleşiyor!
Ucuz konutta detaylar netleşiyor!
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