Ucuz et satışı başladı! Ucuz et satışı Ramazan sonrası sürecek mi?

Tarım Kredi Kooperatif marketler ile Et ve Süt Kurumu'nda uygun et satışı başladı. Piyasadan ortalama yüzde 15-20 daha ucuz et satılıyor. Peki ucuz et satışı yapılan bu noktaların sayısı artacak mı? Ramazan sonrası da uygulama devam ettirilecek mi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

