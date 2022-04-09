09 Nisan 2022, Cumartesi
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Ucuz et satışı başladı! Ucuz et satışı Ramazan sonrası sürecek mi?
Tarım Kredi Kooperatif marketler ile Et ve Süt Kurumu'nda uygun et satışı başladı. Piyasadan ortalama yüzde 15-20 daha ucuz et satılıyor. Peki ucuz et satışı yapılan bu noktaların sayısı artacak mı? Ramazan sonrası da uygulama devam ettirilecek mi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.