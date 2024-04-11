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Ücretsiz doğal gaz desteği 1 Mayıs'ta sona erecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 08:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'de müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona erecek.
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1 Mayıs’ta sona erecek
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