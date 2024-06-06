Uçak ve otobüs biletlerine yoğun ilgi! Bayram için tüm biletler tükendi

Bayram için otobüs biletleri tükendi. Firmalar ilave seferlere başladı. Okul tatiliyle birleşen bayram döneminde 7 milyonu otobüs, 5 milyonu uçak, 3 milyonu trenle olmak üzere 15 milyon kişi yolculuk yapacak. Bayram ulaştırma sektörüne 17 milyar TL katkı sağlayacak. Detayları havalimanı ve otogarda bulunan A Haber muhabirleri Barış Türel ve Ahmet Nazif Vural aktardı.

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