05 Aralık 2023, Salı
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Üç yılda borsaya 145 firma geldi
Borsa İstanbul'da 23 yılda yapılan toplam halka arz rakamına bir yılda ulaşıldı. Son üç yılda borsaya 145 firma geldi. Bu ne anlama geliyor? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada ve konuğu aktardı.