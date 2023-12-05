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Üç yılda borsaya 145 firma geldi

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Giriş: 05.12.2023 16:34
Borsa İstanbul'da 23 yılda yapılan toplam halka arz rakamına bir yılda ulaşıldı. Son üç yılda borsaya 145 firma geldi. Bu ne anlama geliyor? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada ve konuğu aktardı.
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