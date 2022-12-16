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Türkiye’yi enerji merkezi yapan hamleler! Doğalgaz depolama tesisi Ertuğrul Gazi geçen yıl hizmete girdi

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 14:46
Türk bayraklı ilk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi, kendi sınıfında dünyanın en iyileri arasında bulunuyor. LNG depolama gemisi Ertuğrul Gazi tek başına 8 aylık gaz verdi. Ayrıntıları Hatay Dörtyol'dan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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