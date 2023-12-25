Türkiye’ye turist akını! Yaklaşık 53 milyon turist Türkiye’ye geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 11 aylık turist verilerini yayınladı. Verilere göre 2023 yılında 53 milyon turist Türkiye'yi tercih etti. Türkiye’yi en çok Ruslar tercih etti.

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