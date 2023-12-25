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Türkiye’ye turist akını! Yaklaşık 53 milyon turist Türkiye’ye geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 09:11
Kültür ve Turizm Bakanlığı 11 aylık turist verilerini yayınladı. Verilere göre 2023 yılında 53 milyon turist Türkiye'yi tercih etti. Türkiye’yi en çok Ruslar tercih etti.
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