23 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye’ye döviz girişi için yeni düzenleme! Kazanç istisnası yüzde 80’e çıkarılıyor

Türkiye’ye döviz girişi için yeni düzenleme! Kazanç istisnası yüzde 80’e çıkarılıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2023 09:01
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yurt dışından Türkiye'ye döviz girişini teşvik etmek için yeni bir plan açıkladı. Plana göre; yurt dışına hizmet olarak sunulan bazı faaliyetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnası, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarılacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’ye döviz girişi için yeni düzenleme!
Türkiye’ye döviz girişi için yeni düzenleme!
İlk kez ev alacaklara kredi!
İlk kez ev alacaklara kredi!
5 bin TL emekli ikramiyesi için yeni gelişme!
5 bin TL emekli ikramiyesi için yeni gelişme!
BES’te yeni dönem!
BES'te yeni dönem!
Memurlara emeklilik yolu!
Memurlara emeklilik yolu!
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine'nin ekonomi gündemi
Milyonların gözü yeni torba yasada!
Milyonların gözü yeni torba yasada!
İşte asgari ücret zam tahminleri!
İşte asgari ücret zam tahminleri!
İran “savaşmayacağız” dedi ABD blokeyi kaldırdı
İran “savaşmayacağız” dedi ABD blokeyi kaldırdı
Memur emeklisine çifte zam
Memur emeklisine çifte zam
Dünyayı 2024’te neler bekliyor?
Dünyayı 2024'te neler bekliyor?
2024’te asgari ücret kaç lira olacak?
2024'te asgari ücret kaç lira olacak?
Daha Fazla Video Göster