23 Kasım 2023, Perşembe
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Türkiye’ye döviz girişi için yeni düzenleme! Kazanç istisnası yüzde 80’e çıkarılıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yurt dışından Türkiye'ye döviz girişini teşvik etmek için yeni bir plan açıkladı. Plana göre; yurt dışına hizmet olarak sunulan bazı faaliyetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnası, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarılacak.