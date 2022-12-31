Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı yüzde 50 arttı! Zeytin ve zeytinyağı ve üretiminde rekor artış

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde son yılların en büyük verim ve rekoltesi kaydedildi. 2021-2022 sezonunda bir önceki yıla oranla ihracat rakamı yüzde 50 arttı. Önümüzdeki yıl zeytinde 730 bin ton, zeytinyağında ise 320 bin ton civarında üretim öngörülüyor.

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