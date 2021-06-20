20 Haziran 2021, Pazar
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Türkiye'nin yeni gücü Alpagu vitrine çıkıyor! Hedefi böyle imha etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, milli imkanlarla geliştirilen ve mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştiren Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi Alpagu'nun vitrine çıkacağını, yurt dışından da talep göreceğini söyledi.