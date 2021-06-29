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Türkiye'nin tarımı Turkuvaz Medya'da masaya yatırılıyor: 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi

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Giriş: 29.06.2021 12:37
Turkuvaz Medya Grubu'nun Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi, bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Zirvede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.
1. Türkiye Çiftçi Zirvesi
1. Türkiye Çiftçi Zirvesi
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