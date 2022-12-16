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Türkiye’nin rüzgar enerjisindeki gelişim süreci! Rüzgardan üretim yüzde 25’e ulaştı

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 16:36
Türkiye, enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sırada yer alıyor. Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer anlattı.
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