Türkiye’nin rüzgar enerjisindeki gelişim süreci! Rüzgardan üretim yüzde 25’e ulaştı

Türkiye, enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sırada yer alıyor. Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN