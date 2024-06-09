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Türkiye'nin organik sarımsağında hasat başladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 12:38
Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da sarımsak hasadı başladı. Tamamen organik ve GDO'suz üretilen sarımsakta bu yıl geçtiğimiz yıla oranla yükselerek 100 dönüm arazide 200 ton bandında rekolte bekleniyor.
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