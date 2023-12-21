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Türkiye’nin önemi artıyor! Star Rafinerisi kapasite artırıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 16:29
İsrail'in Gazze'deki katliamlarıyla birlikte Kızıldeniz'de hareketlilik arttı, gemiler ümit burnunu tercih etmeye başladı. Kızıldeniz ablukası, Türkiye'deki Star Rafinelerini daha değerli hale getirdi.
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