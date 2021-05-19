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Türkiye'nin küresel markası THY 88 yaşında

DHA
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Giriş: 19.05.2021 11:34
Güncelleme:19.05.2021 11:42
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, kurulduğu günden bu yana aradan geçen 88 yıllık sürede küresel bir marka olurken, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak öne çıkıyor. 20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı "Devlet Hava Yolları İşletmesi" olarak kurulan şirket, aradan geçen sürede dünyanın en çok ülkesine uçuş yapan küresel bir marka oldu. Genç filosunda 365 adet uçak bulunan THY, 127 ülkeye, 320 şehre ve 325 havaalanına uçuyor. THY'nin 5 bin 432'si pilot, 12 bin 52'si kabin memuru ve 627'si yönetici olmak üzere on binlerce çalışanı bulunuyor.
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