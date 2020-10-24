24 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye’nin IMF yolculuğu! Yerli ve milli ekonomiye nasıl geçildi?

Türkiye’nin IMF yolculuğu! Yerli ve milli ekonomiye nasıl geçildi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2020 19:11
14 Mayıs 2013’de Türkiye’nin IMF ile yolculuğu sona erdi. Anımsanmayan veya anımsanmak istemeyen IMF yolculuğu, Türkiye’nin belini iyiden iyiye bükmüş ve ekonomik buhranı tahammül edilemez noktaya getirmişti. Öyle ki 6 Temmuz 1999’da Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay intihara kalkışmıştı. Peki, Türkiye’nin IMF ile yolculuğunda neler yaşandı? Başkan Erdoğan öncülüğünde yerli ve milli ekonominin inşası nasıl başladı? Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesine Batılı güçler nasıl müdahale etmek istedi? İşte yeni Türkiye’nin Batı’nın tahakkümüne meydan okuma serüveni…
Türkiye’nin IMF yolculuğu! Yerli ve milli ekonomiye nasıl geçildi?
Türkiye’nin IMF yolculuğu! Yerli ve milli ekonomiye nasıl geçildi?
Dev yapılandırmanın detayları belli oldu!
Dev yapılandırmanın detayları belli oldu!
Bakan Albayrak'tan kadro müjdesi
Bakan Albayrak'tan kadro müjdesi
Vergi yapılandırmasında detaylar belli oldu!
Vergi yapılandırmasında detaylar belli oldu!
MB kararı faiz lobisini neden rahatsız etti?
MB kararı faiz lobisini neden rahatsız etti?
Bakan Dönmez'den bor müjdesi
Bakan Dönmez'den bor müjdesi
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Vatandaş odaklı icraat bütçesi
Vatandaş odaklı icraat bütçesi
Sabah ve A Para'dan 2 büyük zirve
Sabah ve A Para'dan 2 büyük zirve
Türkiye'nin 2053 vizyonunda neler olacak?
Türkiye'nin 2053 vizyonunda neler olacak?
İşte yerli otomobil TOGG
İşte yerli otomobil TOGG
Daha Fazla Video Göster