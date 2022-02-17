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Türkiye’nin ilk sondaj platformu: Anadolu-01

İHA
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Giriş: 17.02.2022 11:30
Anadolu-01 Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz-III) Projesi kapsamında Silivri açıklarında Doğal Gaz depolaması için kullanılacak 9 adet yönlü kuyunun sondaj işlemlerine devam ediyor.

Kanuni, Fatih ve Yavuz isimli sondaj gemilerinden sonra aktif olarak kullanılan Anadolu-01 Türkiye'nin ilk sondaj platformu olma özelliğini taşıyor. 2020 yılının Aralık ayından itibaren yaklaşık 1,5 yıldır kuyu sondaj projeleri kapsamında aktif olarak çalışıyor. Platform ilk olarak 1990 yılında açılmış olan 5 adet kuyunun kalıcı olarak terk edilmesi işlerinin tamamladı. Daha sonra Silivri açıklarında doğal gaz depolama amaçlı kullanılacak olan 9 adet yönlü kuyunun sondaj işlemlerine başladı. Toplamda 9 adet 1600 metre ile 1950 metre arası derinliklerde sonlandırılacak olan kuyu açma işlemi yapılacak. Şuana kadar 8 adet kuyuda 1300 metre derinliğe ve 1 adet kuyuda da 1700 metre derinliğe ulaşıldı. Platform Silivri açıklarında sondaj işlemleri sırasında havadan görüntülendi. Anadolu-01 isimli platforma daha açıklarda bulunan Aras Driller isimli sondaj platformu eşlik ettiği çekilen görüntülere yansıdı.

Anadolu-01 isimli platform maksimum 90 metre su derinliği olan sığ sularda, 7600 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Maksimum 14 metre dalga boyu ve 129 km/saat rüzgar hızına kadar zorlu koşullarda çalışabiliyor.

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