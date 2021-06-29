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Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi! Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı

İHA
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Giriş: 29.06.2021 10:56
Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı. Geminin LNG depolama kapasitesi 170 bin, gaz olarak depolama kapasitesi ise 110 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Ertuğrul Gazi, 25 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girmişti.
Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı
Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı
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