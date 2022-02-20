Türkiye'nin hedefi ihracatta Birleşik Arap Emirlikleri pazarında büyümek! 4 milyar dolarlık ihracat

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyri, ihracat rakamlarına da yansıyor. Türkiye, 2020 yılında 1 milyar 879 milyon dolar ihracat yaptığı BAE’ye 2021 yılında yüzde 66’lık artışla 3 milyar 121 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türk ihracatçısı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu.