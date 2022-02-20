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Türkiye'nin hedefi ihracatta Birleşik Arap Emirlikleri pazarında büyümek! 4 milyar dolarlık ihracat

İHA
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Giriş: 20.02.2022 11:57
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyri, ihracat rakamlarına da yansıyor. Türkiye, 2020 yılında 1 milyar 879 milyon dolar ihracat yaptığı BAE’ye 2021 yılında yüzde 66’lık artışla 3 milyar 121 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türk ihracatçısı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu.
Türkiye’nin BAE hedefi 4 milyar dolar
Türkiye'nin BAE hedefi 4 milyar dolar
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