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Türkiye'nin hava savunmasında yeni dönem! SAMP-T'ler yakın mercekte

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2022 15:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık" sözlerinin ardından SAMP-T konusu bir kez daha Türkiye'nin radarına girdi.
SAMP-T’ler yakın mercekte
SAMP-T'ler yakın mercekte
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