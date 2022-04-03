03 Nisan 2022, Pazar
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Türkiye'nin hava savunmasında yeni dönem! SAMP-T'ler yakın mercekte
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık" sözlerinin ardından SAMP-T konusu bir kez daha Türkiye'nin radarına girdi.