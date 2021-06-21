21 Haziran 2021, Pazartesi
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Türkiye'nin gözdesi yerli ve milli helikopter için tarihi adım! Artık ihraç edilebilecek
Yerli ve milli projeleriyle dünya çapında dikkat çeken Türkiye kritik bir eşiği daha aştı. Gökbey hakkında açıklama yapan TUSAŞ, tasarım organizasyonu yeterliliği alarak yerli ve milli helikopterlerin müşterileriyle buluşturulabileceğini belirtti.