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Türkiye'nin gözdesi yerli ve milli helikopter için tarihi adım! Artık ihraç edilebilecek

AA
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Giriş: 21.06.2021 12:43
Güncelleme:21.06.2021 12:44
Yerli ve milli projeleriyle dünya çapında dikkat çeken Türkiye kritik bir eşiği daha aştı. Gökbey hakkında açıklama yapan TUSAŞ, tasarım organizasyonu yeterliliği alarak yerli ve milli helikopterlerin müşterileriyle buluşturulabileceğini belirtti.
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