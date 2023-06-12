Türkiye’nin enerji koridorundaki önemi! Türkiye’nin kritik enerji girişimleri

Türkiye geçtiğimiz yıllarda önemli bir enerji Hub’ına dönüştü. Stratejik konumuyla birlikte önemli anlaşmalara imza atarak Asya ve Avrupa arasında enerjinin geçtiği bir koridor oldu. Detayları A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu anlattı.

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