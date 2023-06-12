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Türkiye’nin enerji koridorundaki önemi! Türkiye’nin kritik enerji girişimleri

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 14:44
Türkiye geçtiğimiz yıllarda önemli bir enerji Hub’ına dönüştü. Stratejik konumuyla birlikte önemli anlaşmalara imza atarak Asya ve Avrupa arasında enerjinin geçtiği bir koridor oldu. Detayları A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu anlattı.
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