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Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı Yusufeli su tutmaya hazırlanıyor

İHA
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Giriş: 17.02.2022 11:09
Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar sona gelindi. Barajın son halinin çekilmiş görüntüleri kendine hayran bırakıyor.
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