17 Şubat 2022, Perşembe
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Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı Yusufeli su tutmaya hazırlanıyor
Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar sona gelindi. Barajın son halinin çekilmiş görüntüleri kendine hayran bırakıyor.