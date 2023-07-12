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Türkiye’nin en yüksek 2. köprüsü Beğendik'ten 1 yılda 1 milyon 750 bin araç geçti

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Giriş: 12.07.2023 10:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye’nin en yüksek 2’inci köprü özelliğini taşıyan ve 3 yıl önce hizmete giren Beğendik (Botan) Köprüsü’nden bugüne kadar 1 milyon 750 bin araç geçerek, yakıt ve zamandan yıllık 46 milyon lira tasarruf elde edildi” dedi.
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