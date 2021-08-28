29 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye'nin en yükseği: Yusufeli Barajı tamamlandı! Başkan Erdoğan bizzat açacak

Türkiye'nin en yükseği: Yusufeli Barajı tamamlandı! Başkan Erdoğan bizzat açacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2021 16:30
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı tamamlandı. 8 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde temsili son metreküp beton, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gelecek hafta dökülecek. Su tutmaya başlayacak barajla 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yusufeli Barajı tamamlandı! Başkan Erdoğan bizzat açacak
Yusufeli Barajı tamamlandı! Başkan Erdoğan bizzat açacak
Türkiye’ye dev destek!
Türkiye'ye dev destek!
Markette süt fiyatları 9 liraya ulaştı!
Markette süt fiyatları 9 liraya ulaştı!
Türkiye’nin 19 yıllık başarı hikayesi...
Türkiye’nin 19 yıllık başarı hikayesi...
İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı
İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı
Kamu alacaklarının yapılandırması
Kamu alacaklarının yapılandırması
Pazara kış geldi! Fiyatlar ne kadar?
Pazara kış geldi! Fiyatlar ne kadar?
Türk müteahhitler dünyada 3. oldu
Türk müteahhitler dünyada 3. oldu
İşte Türkiye’nin en değerli yeri!
İşte Türkiye’nin en değerli yeri!
Bakan Pakdemirli açıkladı: Ödemeler bu hafta!
Bakan Pakdemirli açıkladı: Ödemeler bu hafta!
Öğrenciler dikkat! Bu haber sizin için
Öğrenciler dikkat! Bu haber sizin için
Kim ne kadar maaş alacak?
Kim ne kadar maaş alacak?
Daha Fazla Video Göster