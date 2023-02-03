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Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak’ta motor 18 Mart’ta çalışacak!

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Giriş: 03.02.2023 11:23
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) ana entegratörlüğünü üstlendiği Milli Muharip Uçak Projesi'nde kritik aşamalar birer birer tamamlanıyor. Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart'ta ilk motorunu çalıştıracağı açıklandı.
Milli Muharip Uçak’ta motor 18 Mart’ta çalışacak!
Milli Muharip Uçak’ta motor 18 Mart’ta çalışacak!
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