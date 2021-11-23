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Türkiye’nin en büyük 2. sulama projesi! Silvan Projesi’nde geri sayım

A Haber
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Giriş: 23.11.2021 14:37
Sekiz baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Türkiye'nin en büyük ikinci sulama projesi olan Diyarbakır Silvan Projesi’nde çalışmalar hızla sürüyor. Silvan Projesi’nde 2022 yılı sonunda su tutulmaya başlanacak. Ayrıntıları Diyarbakır'dan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Türkiye’nin en büyük 2. sulama projesi!
Türkiye’nin en büyük 2. sulama projesi!
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