23 Kasım 2021, Salı
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Türkiye’nin en büyük 2. sulama projesi! Silvan Projesi’nde geri sayım
Sekiz baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Türkiye'nin en büyük ikinci sulama projesi olan Diyarbakır Silvan Projesi’nde çalışmalar hızla sürüyor. Silvan Projesi’nde 2022 yılı sonunda su tutulmaya başlanacak. Ayrıntıları Diyarbakır'dan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.