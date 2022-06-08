08 Haziran 2022, Çarşamba
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Türkiye’nin drone avcısı: Şahin! Römork üzerine entegre edildi
ASELSAN'ın drone tehditlerine karşı geliştirdiği Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, güvenlik güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor. 40 milimetre bomba atardan gönderilen yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerini etkisiz hale getiren Şahin, bir römork üzerine entegre edildi.