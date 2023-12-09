09 Aralık 2023, Cumartesi
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Türkiye'nin doğalgazda 2028 yılı hedefi: 2 kattan fazla artacak
Türkiye, son yıllarda doğalgaz arz güvenliği için sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleriyle beraber Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitelerini devreye alırken, depolama kapasitesini 2028 sonuna kadar mevcut 13,4 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.