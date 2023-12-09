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Türkiye’nin doğalgaz ihracatınca büyük artış! Depolanan gaz miktarı yüzde 40 yükseldi

A Haber
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Giriş: 09.12.2023 08:57
Türkiye, Karadeniz'deki üretiminin ardından gaz ihracatında da elini güçlendirmeye başladı. Geçen yıl eylül ayında 118 milyon metreküp olan gaz ihracatı, bu yıl aynı dönemde 196 milyon metreküpe yükseldi.
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