Türkiye’nin doğalgaz ihracatınca büyük artış! Depolanan gaz miktarı yüzde 40 yükseldi

Türkiye, Karadeniz'deki üretiminin ardından gaz ihracatında da elini güçlendirmeye başladı. Geçen yıl eylül ayında 118 milyon metreküp olan gaz ihracatı, bu yıl aynı dönemde 196 milyon metreküpe yükseldi.

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