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21.11.2019

Türkiye'nin 5 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğalgaz rezervi Tekirdağ'da bulundu |Video

Tekirdağ'da 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi bulundu. Keşfedilen rezerv, Türkiye'nin 5 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılamaya yetecek büyüklükte... Bu gelişme bölgedeki arazi fiyatları da katlandı.

Tekirdağ'da yeni bir doğalgaz rezervi bulundu.

Norveç ve Kanadaalı firmaların Muratlı ilçesinde yürüttüğü çalışma kapsamında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildi.

TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Bu rakam Türkiye'nin 5 yıllık doğalgaz ihtiyacın karşılayacak büyüklükte... Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Trakya topraklarında çıkan doğalgaz,,
bölge halkını da sevindirdi.

Doğalgazın bulunmasıyla birlikte Yukarısırt köyünde arazi fiyatları yüzde 40 arttı.

Bölgede doğalgaza yönelik keşif faaliyetleri sürüyor.

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