Türkiye'nin 2'nci en yüksek ayaklı viyadüğünde sona gelindi

Yusufeli Barajı bittiğinde su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarına 4 viyadük yapılıyor. Konya ile Antalya arasında 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü olan Tekkale Viyadüğü çalışmalarında sona gelindi.