11 Kasım 2021, Perşembe
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Türkiye'nin 2'nci en yüksek ayaklı viyadüğünde sona gelindi
Yusufeli Barajı bittiğinde su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarına 4 viyadük yapılıyor. Konya ile Antalya arasında 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü olan Tekkale Viyadüğü çalışmalarında sona gelindi.