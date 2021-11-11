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Türkiye'nin 2'nci en yüksek ayaklı viyadüğünde sona gelindi

DHA
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Giriş: 11.11.2021 14:16
Yusufeli Barajı bittiğinde su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarına 4 viyadük yapılıyor. Konya ile Antalya arasında 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü olan Tekkale Viyadüğü çalışmalarında sona gelindi.
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