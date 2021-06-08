Türkiye'nin 25 yıllık gazı hazır! Yeni rezervler yolda

Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin konutlardaki tüketimi 25 yıl süreyle karşılayacağını söyledi. Bakan Karadeniz’de keşif amaçlı yeni sondaj kuyularının müjdesini verdi.