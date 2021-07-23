23 Temmuz 2021, Cuma
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Türkiye’nin 2020 israf raporu! 750 milyar lira çöpe gitti
Türkiye israfı önleme vakfı 2020 yılı israf raporunu açıkladı. Rapora göre; Türkiye milli gelirinin yüzde 15'ini israf etti. Bir başka deyişle 750 milyar lira çöpe gitti. Bu rakam 5 yılda ise 150 milyar dolara ulaştı. Peki en çok hangi gıdalar israf ediliyor? İsrafın önüne nasıl geçebilir? İşte tüm detaylar...