Türkiye’nin 2020 israf raporu! 750 milyar lira çöpe gitti

Türkiye israfı önleme vakfı 2020 yılı israf raporunu açıkladı. Rapora göre; Türkiye milli gelirinin yüzde 15'ini israf etti. Bir başka deyişle 750 milyar lira çöpe gitti. Bu rakam 5 yılda ise 150 milyar dolara ulaştı. Peki en çok hangi gıdalar israf ediliyor? İsrafın önüne nasıl geçebilir? İşte tüm detaylar...

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