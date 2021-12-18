18 Aralık 2021, Cumartesi
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Türkiye'den petrol aramaları için büyük hamle! 5 ilde harekete geçildi
Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan petrol sonrası gözler bölgeye çevrildi. Yaşanan gelişmeler sonrası Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkâri ve Mersin’de petrol arama izni verildi.