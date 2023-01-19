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Türkiye'den bir enerji hamlesi daha! Saros Körfezi'nde dev yatırım

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 13:54
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hazırladığı Milli Enerji ve Maden Politikası, enerjide tam bağımsızlık için yol haritası oldu. İşte o projelerden biri daha hayata geçiriliyor. Türkiye'nin ilk, dünyanın en büyüklerinden deniz üstü rüzgar santrali, Saros Körfezi'nde kurulacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tarhan, A Haber’de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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