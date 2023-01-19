19 Ocak 2023, Perşembe
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Türkiye'den bir enerji hamlesi daha! Saros Körfezi'nde dev yatırım
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hazırladığı Milli Enerji ve Maden Politikası, enerjide tam bağımsızlık için yol haritası oldu. İşte o projelerden biri daha hayata geçiriliyor. Türkiye'nin ilk, dünyanın en büyüklerinden deniz üstü rüzgar santrali, Saros Körfezi'nde kurulacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tarhan, A Haber’de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.