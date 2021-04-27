Türkiye’de tam kapanma dönemi! Esnafa yeni destekler gelecek mi? Yeni düzenlemeler yapılacak mı?

Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Nisan Perşembe günü Türkiye’de tam kapanma dönemine geçileceği ifade etti. Esnafın merak ettiği birçok konu var. Yeni destekler gelecek mi? Yeni düzenlemeler olacak mı? Tüm gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Faruk Erdem kripto para gelişmeleri konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN