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Türkiye’de ekonomi gündemi yoğun | Büyüme rakamları nasıl olacak? 3600 ek gösterge nasıl hesaplanıyor? Memura ve emekliye 3600 zammı nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 31.08.2021 11:17
Son dakika haberlerine Eylül ayı içerisinde Türkiye’yi yoğun bir gündem bekliyor. Yarın 2. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. 3600 ek gösterge gündemin önemli maddelerinden biri Ekonomideki tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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