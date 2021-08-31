31 Ağustos 2021, Salı
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Türkiye’de ekonomi gündemi yoğun | Büyüme rakamları nasıl olacak? 3600 ek gösterge nasıl hesaplanıyor? Memura ve emekliye 3600 zammı nasıl olacak?
Son dakika haberlerine Eylül ayı içerisinde Türkiye’yi yoğun bir gündem bekliyor. Yarın 2. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. 3600 ek gösterge gündemin önemli maddelerinden biri Ekonomideki tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.