Türkiye'de bir ilk! Bakan Dönmez duyurdu: Üretimine başlayacağız

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Maden İşletmesinde, bor kaynaklarından lityum üretilecek tesiste hazırlıklar hızla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek.” dedi.