Türkiye'de artık doğalgaz kesilmeyecek! TANAP ve TürkAkımı neler kazandıracak?

Türkiye'de artık doğalgaz kesilmeyecek! Doğalgaz arz güvenliği sorunu kalmadı. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer etmesi planlanan Trans Anadolu doğalgaz boru hattı (TANAP) ve Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkımı projeleri Türkiye'ye ne kazandıracak? A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında anlattı.