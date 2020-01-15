15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.01.2020

Türkiye'de artık doğalgaz kesilmeyecek! TANAP ve TürkAkımı neler kazandıracak?

Türkiye'de artık doğalgaz kesilmeyecek! Doğalgaz arz güvenliği sorunu kalmadı. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer etmesi planlanan Trans Anadolu doğalgaz boru hattı (TANAP) ve Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkımı projeleri Türkiye'ye ne kazandıracak? A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'de artık doğalgaz kesilmeyecek
Türkiye'de artık doğalgaz kesilmeyecek
İŞKUR'dan 1,5 milyon kişiye iş!
İŞKUR'dan 1,5 milyon kişiye iş!
Dolar ne kadar oldu? Altın almalı satmalı mı?
Dolar ne kadar oldu? Altın almalı satmalı mı?
Memurların zamlı maaşları bugün hesaplara yattı
Memurların zamlı maaşları bugün hesaplara yattı
Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor
Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Kriz tellalları çıldırıyor! Tarihi rekora koşuyor
Kriz tellalları çıldırıyor! Tarihi rekora koşuyor
Yıllık gelir beklentisi 3 milyar dolar
"Yıllık gelir beklentisi 3 milyar dolar"
Borsa İstanbul'da bir rekor daha 120 bini geçti
Borsa İstanbul'da bir rekor daha 120 bini geçti
BDDK'dan kredi kartında taksit açıklaması
BDDK'dan kredi kartında taksit açıklaması
Borsa istanbul'da yeni rekor
Borsa istanbul'da yeni rekor
Emekliye en az 416 TL fark ödenecek
Emekliye en az 416 TL fark ödenecek
Daha Fazla Video Göster