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Türkiye-Suudi Arabistan iş birliği! TCMB 5 milyar dolarlık giriş

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.11.2022 16:25
Güncelleme:22.11.2022 16:25
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çalışmalarında flaş gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamanın ardından, Suudi Arabistan'ın TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacağı belirtildi.
TCMB 5 milyar dolarlık giriş
TCMB 5 milyar dolarlık giriş
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