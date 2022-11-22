Türkiye-Suudi Arabistan iş birliği! TCMB 5 milyar dolarlık giriş

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çalışmalarında flaş gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamanın ardından, Suudi Arabistan'ın TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacağı belirtildi.